مبارك الخالدي

قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي محمد إبراهيم اعتذاره من الجماهير «العرباوية» بعد التعادل مع التضامن 1-1 في الجولة السادسة لدوري VIVA الممتاز بعد أن كانت الجماهير تأمل في فوز معنوي يعيد الثقة إلى الفريق. وقال إبراهيم في تصريحات عقب المباراة: أسجل شكري وتقديري إلى مجلس الإدارة الذي صبر وتحمل النتائج السلبية للفريق حتى الآن كما أقول هاردلك للعربي واعتذر من الجماهير المخلصة.

وتابع: كنا بحاجة إلى الفوز وهناك فرص حقيقية لم نستثمرها وكانت كفيلة بخروجنا في النقاط الثلاث، مشيرا إلى أنه للمرة الثانية على التوالي نخسر النقاط بسبب ارتكابنا أخطاء قاتلة، كما حدث أمام السالمية خسرنا بضربة جزاء نتيجة لركلة جزاء تكرر هذا السيناريو أمام التضامن وأيضا فرض علينا التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف مع الأسف أن الأخطاء المرتكبة والتي كلفتنا الكثير هي من لاعبين ذوي خبرة وتوقعنا أن تكون بداية العربي في مباراة التضامن ولكن للأسف لم يحدث هذا ولذلك أكرر شكري لمسؤولي النادي على صبرهم وتحملهم، مشيرا إلى انه كمدرب لا يرغب في مثل هذا التعثر أو غيره.

وختم إبراهيم تصريحه بالقول لا يزال المشوار طويلا ونأمل في إصلاح الأخطاء بشكل سريع ليحقق الفريق الانتصارات.

وفي نفس السياق، تقدم ناب رئيس جاهز الكرة خليل البلام باستقالته بعد التعادل مع التضامن مباشرة، وقال ان استقالته لا رجعة فيها بعد أن تحدث لرئيس الجهاز ورئيس النادي جمال الكاظمي وكذلك الجهازان الإداري والفني وأعلن مسؤوليته عن النتائج السابقة.