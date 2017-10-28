عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكره القدم بنادي النصر ظاهر العدواني ان فريقه لعب تحت ضغط كبير أمام السالمية في افتتاح الجولة السادسة لدوري VIVA الممتاز والتي انتهت بهدف دون رد للعنابي، وأضاف العدواني في تصريحات عقب المباراة أن المواجهة كانت مفترق طرق للنصر لان وضع الفريق لا يسمح بهدر مزيد من النقاط وهذا ما فرض علينا الدخول إلى المباراة تحت ضغط كبير.

وأضاف: أهنئ لاعبي فريقي على الروح العالية والالتزام بالتعليمات حتى الثواني الأخيرة والفوز بثلاث نقاط مهمة، مشيرا إلى أن المنافس يعتبر من الفرق المميزة وهو خصم كبير ويمتلك لاعبين مميزين لديهم القدرة على التسجيل في أي وقت، والخسارة لا تقلل من مكانته بقيادة المدرب القدير عبدالعزيز حمادة.

من جهته، قال اللاعب سلمان بورمية: أثبتنا ان المباراة 90 دقيقة والفوز على السالمية في هذا التوقيت ليس بالأمر الهين والحمد الله على الثلاث نقاط والقادم افضل.