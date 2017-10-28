عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي عقب الخسارة من النصر 0-1 في الجولة السادسة من دوري VIVA ان المواجهة كانت سجالا بين الفريقين ولا توجد أفضلية لفريق على الآخر لذلك لم نستحق الخسارة في المباراة، مشيرا إلى أن السماوي أضاع العديد من الفرص المحققة للتسجيل من بينهما كرتان في العارضة، لافتا إلى أن هناك بعض الأخطاء نتحملها جميعا وعلينا تصحيحيها قبل مواجهة الجهراء في ختام القسم الأول.

وأضاف الخالدي لا أريد أن أقول ان الخسارة جاءت بسبب النقص العددي لأن السماوي يلعب كمجموعة والبدلاء قادرين على سد النقص لذا كل فريق معرض لإيقاف أو إصابة لاعب طوال مشوار الدوري والخسارة أمر وارد لجميع الفرق لكن علينا العودة سريعا لطريق الانتصارات.

وبين الخالدي ان صفوف الفريق ستكون مكتملة في مواجهة الجهراء وأن الحارس خالد الرشيدي عانى من كدمة في اليد لذا فضلنا إراحته، كما ان الحارس سطام الحسيني لم يقصر في أداء واجبه في كل المباريات التي شارك فيها، مشيدا بدور الحكم علي طالب وأدائه في المباراة فمثلما نذكر أخطاء الحكام يجب ان نشيد بهم عندما يظهرون بشكل مميز.