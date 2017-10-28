لم يتطرق اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي عقد في مدينة كالكوتا الهندية عصر امس إلى إيقاف الكويت ولم يتم طرح او مناقشة الملف خلال الاجتماع، إلا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو تطرق لإيقاف الكويت بعد سؤال مراسل أبوظبي خلال المؤتمر الصحافي بشأن إيقاف الكويت وإمكانية المشاركة في كأس الخليج المقرر لها ديسمبر المقبل، حيث أجاب بالقول «أتمنى أن يرفع الإيقاف اليوم ولا أحد يحب ان يكون هناك إيقاف لأي اتحاد ونحن نتحدث منذ وقت معهم وأظن أن الكويت لا تزال بحاجة إلى تنفيذ الشروط لكي يرفع الإيقاف وحالما تنفذ تلك الشروط لن يحتاج الأمر إلا لدقائق من أجل رفع الإيقاف».



وقرر المجلس في اجتماعه أن المنتخبات الـ 32 المشاركة في كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا ستتقاسم مبلغ 400 مليون دولار اميركي، بزيادة قدرها 12% عن نسخة 2014 الأخيرة.

وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014 التي احرزتها المانيا 358 مليون دولار، بينها 35 مليونا لألمانيا البطلة، 25 مليونا للأرجنتين الوصيفة، 22 مليونا للثالث و20 مليونا للرابع.

ونالت المنتخبات التي أقصيت من دور المجموعات 8 ملايين دولار، ومن الدور الثاني 9 ملايين دولار وربع النهائي 14 مليون دولار.

إلى هذه المبالغ، عوض الاتحاد الدولي على المنتخبات تكاليف إعدادها بواقع 1.5 مليون دولار لكل دولة.

وأعلن «فيفا» عن اطلاق مؤسسة في الفصل الأول من عام 2018 لتطوير أنشطته في المجال الاجتماعي.