عبدالعزيز جاسم

تعادل الجهراء وكاظمة ٢-٢ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد الصداقة والسلام، سجل لأبناء القصر الأحمر محمد سعد (٣٥) وعادل سعيد (٩٤)، بينما سجل للبرتقالـي جـولســون ديـــاز(٨٢) وأليـكــس ليما(٨٩).



وبهذ التعادل احتفظ الجهراء بوصافة الدوري بـ(١٣) نقطة، فيما ارتفع رصيد البرتقالي للنقطة السابعة.

ولم يظهر الفريقان بمستوى مميز في الشوط الأول وغابت الخطورة عن المرمى بسبب تواجد عدد من لاعبي الفريقين في وسط الملعب حتى جاءت تمريرة فيصل زايد الطولية الرائعة والتي انفرد على اثرها محمد سعد وراوغ حارس كاظمة فواز الدوسري ووضعها في المرمى (٣٥).

وحاول كاظمة في الشوط الثاني تسجيل هدف التعادل وسيطر أكثر على مجريات الشوط لكنه افتقد الخطورة، بينما وصل الجهراء لمرمى البرتقالي في اكثر من هجمة مرتدة لكنه عجز عن تأمين النتيجة ليأتي هدف التعادل للبرتقالي بعد كرة ثابتة اخطأ المدافع ارون أميبي في ابعادها وهي في يد الحارس بندر سليمان لتصل إلى مهاجم كاظمة جولسون دياز ليضعها في المرمى الخالي (٨٢)، ليلحقه بالهدف الثاني بعد كرة عرضية من كرة ثابتة نفذها مشاري العازمي ابعدها دفاع الجهراء لتصل إلى جوليانو الذي مررها برأسه إلى أليكس ليما الذي وضعها برأسه في المرمى (٨٩).

وقبل نهاية المباراة، تمكن عادل سعيد من معادلة النتيجة للجهراء بكرة عرضية من كرة ثابتة خرج لها الدوسري بطريقة خاطئة لتجد رأس

سعيد ويحولها للمرمى (٩٤).