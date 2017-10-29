مبارك الخالدي

طلب رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي اجتماعا لمجلس الإدارة مساء اليوم، وذلك لمناقشة الوضع الخاص للفريق الأول لكرة القدم والاستقالة المقدمة من نائب رئيس الجهاز خليل البلام.

وعلمت «الأنباء» ان النية تتجه لدى مجلس الإدارة بقبول استقالة البلام بشكل رسمي وإسناد المهمة الى الإداري عبدالعزيز المطوع الأكثر حظوظا لتولي المهمة في هذا الوقت الحرج، نظرا لما يتمتع به من خبرة إدارية كبيرة.



وكانت إدارة النادي قد وقعت في مأزق بعد تعادل الفريق مع التضامن في ختام الجولة السادسة وتراجعه الى المركز السابع في سلم الترتيب العام للفرق فضلا عن مطالبات الجمهور للإدارة بالرحيل.