فاز رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر برئاسة الدورة الجديدة للاتحاد العربي للتنس ومدتها 4 سنوات (2017 - 2021) بالتزكية.

وأعرب الشيخ أحمد لـ (كونا) في ختام اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للتنس عن الشكر للجمعية لتزكيته رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، مؤكدا ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة والموضوعة للنهوض بالتنس العربي والوصول به الى مصاف العالمية.

وقال ان الاجتماع كان إيجابيا، حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير لعبة التنس في المنطقة العربية وعلى رأسها الاهتمام باللاعب العربي من خلال إعطائه الفرصة وتسهيل مشاركته في البطولات العربية والدولية.

وأضاف ان الاجتماع ناقش عدة أفكار جديدة من بينها تنظيم بطولات عربية على غرار (كأس ديفز) تكون تحت إشراف دولي ويشارك بها عدد من اللاعبين العرب بالإضافة الى اقامة دورات تدريبية لصقل مهارات الحكام والمدربين.