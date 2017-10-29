مبارك الخالدي

يستضيف فريق القادسية للشباب لتحت 19 سنة، بكرة القدم في الـ 5:35 مساء اليوم غريمه العربي في قمة مواجهات الجولة الخامسة من البطولة.

ويحل القادسية (12) نقطة في المركز الثاني خلف الكويت المتصدر (12) نقطة بفارق الأهداف، فيما انتعشت آمال العربي في الدخول على خط المنافس بعد أن ارتفع رصيده إلى (7) نقاط اثر قرار لجنة المسابقات قلب نتيجة مباراة الأخضر مع التضامن ضمن الجولة الثالثة إلى فوز العربي 3-0.



وعلى ستاد نادي الكويت، يبدو ان الأبيض مرشحا للتمسك بصدارته عندما يستضيف فريق السالمية (4) نقاط، وعلى ستاد علي صباح النصر يلتقي النصر، المنفرد في المركز الثالث (10) نقاط مع فريق الشباب بنقطة واحدة.



ويشهد ستاد مبارك العيار لقاء الجهراء (7) نقاط مع كاظمة (6) نقاط كما يلتقي اليرموك (6) نقاط، مع فريق الساحل (4) نقاط، وذلك على ستاد نادي الشباب بمنطقه الأحمدي.



ويستضيف التضامن الجريح (5) نقاط فريق الفحيحيل (2) نقطتان.



وأخيرا يحل الصليبخات ضيفا على خيطان، علما ان رصيد الفريقين خال من النقاط.