يحيى حميدان

تقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة، حيث يلتقي القادسية مع الساحل عند الساعة الـ 6 مساء، والعربي مع الشباب في الـ 8 وذلك في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر، فيما يلعب التضامن مع الجهراء في الـ 6، والصليبخات مع النصر في الـ 8 وذلك في صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية.

ويتساوى الكويت وكاظمة، اللذان يرتاحان اليوم، في صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط، ويأتي خلفهما القادسية بـ 7 نقاط، ثم الجهراء واليرموك والنصر (6)، والعربي (5)، والشباب والساحل (4)، وأخيرا الصليبخات والتضامن برصيد 3 نقاط من 3 هزائم.