ثمّن شافي الهاجري رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين دعم ومتابعة مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح للاعبي ومنتخبات النادي الكويتي للمعاقين، حيث كان لهما اكبر الأثر بتحقيق أبطال النادي من إنجازات غير مسبوقة مؤخرا وأهمها تحقيق المركز الثالث في البطولة الدولية لكرة الهدف التي أقيمت في الأردن وبرونزيتي البطولة الدولية لكرة الطاولة في تايلند بالإضافة إلى ذهبية الأولمبياد التي سبقت هذه الإنجازات.



وأضاف الهاجري ان هذا الدعم تجسد بتسخير الهيئة لجميع الإمكانيات من مستوى الإعداد المتميز للاعبين إضافة إلى تيسير إجراءات المشاركة في البطولات الدولية ما أدى إلى تقديم صورة حضارية مشرفة لرياضة المعاقين الكويتية.

مشيرا إلى ان هذا التوجه الذي يتبناه فليطح كلاعب سابق يدرك عن كثب ومعايشة ووعي متطلبات واحتياجات الرياضيين ساهم في تقديم منتخباتنا بصورة حضارية مميزة في المحافل الدولية مكنتها من تحقيق الإنجاز.

وأكد الهاجري ان رياضة المعاقين الكويتية زاخرة بالمواهب القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى ان إدارة النادي حرصت على إجراء عملية إحلال وتجديد شاملة في العديد من الأجهزة الفنية والإدارية في مختلف الألعاب وضخ دماء جديدة من اللاعبين صغار السن في جميع فرق النادي بمختلف الألعاب في إطار خطة طموحة للارتقاء بمستوى رياضة المعاقين الكويتية ومواكبه التطور الهائل في هذه الرياضة على المستوى العالمي.