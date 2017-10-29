يعقوب العوضي

أكد مدير أكاديمية النادي الأهلي المصري محمد الشرقاوي، أن الموسم الحالي يتضمن تطوير وتوسعة فروع الأكاديمية تحت نطاق تعليمات ومنهج النادي الأهلي المصري.

وقال: نملك طاقم إداريين مدربين قادرا على اكتشاف المواهب منذ نعومة الأظفار وصقلها وتطويرها، مضيفا لقد تمكنا من تسجيل لاعبين في النادي الأهلي المصري بفرق الشباب والناشئين.

وكشف الشرقاوي عن وجود نية لإقامة معسكرات أوروبية تجهيزا لبطولة دبي الخليجية والتي تشارك فيها معظم الأكاديميات الخليجية وغرضنا رفع المستوى الفني للاعبين الصغار بجميع المراحل السنية.

وأكد أن النادي لا يركز على جنسية معينة من اللاعبين بل يضم جميع الجنسيات، مشيرا الى ان كرة القدم لا تعرف التفرقة، وتطرق إلى خوض غمار بطولة الهيئة العامة للرياضة للأكاديميات في الكويت.



وتابع: لن نقتصر على بطولتي دبي والكويت حيث سنشارك في بطولة خليجية أخرى بالبحرين.



وأشاد الشرقاوي بالمستوى الفني الذي يتميز به اللاعبون جميعا، مؤكدا ان حب اللعبة يعتبر السبب الرئيسي في الظهور المميز لأي لاعب، مضيفا أن الأكاديمية تضم جميع اللاعبين من مختلف المراحل السنية بغرض صقل مواهبهم والوصول بهم الى أفضل المستويات.