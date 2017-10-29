اقام نادي القادسية مهرجانا رياضيا للاحتفال بتخرج دفعة الصيف للمبتدئين من تدريبات اكاديمية نادي القادسية للسباحة والتي بدأت في شهر يوليو الماضي، وذلك تحت رعاية عضو مجلس الادارة والمشرف على نشاط السباحة حسن ابوالحسن.



كما تم الاحتفال بتخرج دفعة المشاركين في سباق مسافات للمحترفين.

وقال المدير الفني محمد مسعد ان المشاركين خلال الدورات على مستوى كل المراحل السنية يمكنهم المشاركة في مسابقات السباحة الأربع.

وعن السن المثلى للمشاركة في اللعبة وتعلمها وخوض تدريباتها قال مسعد انه كلما كان ذلك في الصغر فان المردود والنتائج تكون افضل، مبينا انه يتم قبول الطفل من عمر 3 سنوات، خاصة ان هناك بعض السمات والمقومات التي يجب وضعها في الاعتبار وتكون ذات تأثير في مدى استجابة وقابلية الطفل للتعلم منذ انخراطه في التدريبات ومنها الطول، والأطراف الطويلة.



وذكر مسعد ان فرق نادي القادسية تخضع لتدريبات يومية لجميع المراحل السنية استعدادا لخوض البطولات المحلية والخارجية، لافتا الى ان هناك مدربين على قدر من الكفاءة يقومون على تدريب وتوجيه فرق المراحل السنية ومنهم: أشرف محمد لفريق 6 و7 سنوات، وأحمد عشماوي لفريق 8 و9، وثامر فوزي لفريق 10 و11 و12، ومحمد ابراهيم لفريق 13 و14 و15 و16 و17، ومحمد عبدالحفيظ لفريق العمومي.