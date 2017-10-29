بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقام ماراثون بنك الخليج 642 السنوي، الذي ينطلق في تمام السابعة صباحا يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2017 من سوق شرق، وذلك دعما لحملة #أصوات_لأجل_اللاجئين.

#أصوات_لأجل_اللاجئين هي حملة إلكترونية تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين بلغ عددهم 22.5 مليون لاجئ بداية عام 2017، حيث تسعى الحملة إلى جعل قصصهم مسموعة.

وصرحت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج، قائلة: «يتعاون القائمون على ماراثون بنك الخليج 642 سنويا مع مؤسسات خيرية رائدة في سبيل زيادة الوعي بقضايا جديرة بالاهتمام.



وللعام الثاني على التوالي يسهم البنك في دعم حملة #أصوات_لأجل_اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرفع نسبة الوعي بالأوضاع التي يعيشها اللاجئون واحتياجاتهم وسبل تلبيتها.



ويمكن للراغبين بالمشاركة ودعم الحملة، زيارة الموقع الإلكتروني voices.unhcr.org وتسجيل أصواتهم، حيث تمثل مشاركتكم مطالبة بإيجاد حلول سريعة وفورية للعمل على إغاثة اللاجئين أينما كانوا.



كما تمنحكم الحملة فرصة التعرف على قصص واقعية لحياة الكثير من اللاجئين والظروف القاسية التي يعيشونها.



كما سيتم التبرع بجزء من رسوم التسجيل في ماراثون بنك الخليج 642 لصالح المفوضية».

وبمناسبة التعاون مع بنك الخليج في سبيل إقامة ماراثون 642 لعام 2017، صرحت رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت، د.حنان حمدان، قائلة: «إيمانا منها بأهمية التواصل مع المجتمع الكويتي بجميع قطاعاته، تقوم المفوضية بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والثقافية، والرياضية المختلفة في الكويت، والتي تخدم أهدافا إنسانية سامية، بما فيها قضية اللاجئين».



ولتشجيع الجميع على المشاركة، سواء الرياضيون المحترفون أو المبتدئون وكذلك العائلات، سوف يتضمن السباق مسافات ومستويات مختلفة تشمل: سباق العائلات (مسافة 5 كيلومترات)، وسباق العدائين (مسافة 10 كيلومترات)، وسباق نصف الماراثون للعدائين المحترفين (مسافة 21 كيلومترا) وأخيرا سباق الماراثون الكامل الأول من نوعه في الكويت (مسافة 42 كيلومترا).