يحيى حميدان

قال رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق إن الفوز على القادسية وتعادل الجهراء مع كاظمة يمنح «الأبيض» الأفضلية والأريحية في قادم الجولات في دوري «VIVA».

واضاف المرزوق في حديث مع «الأنباء»: «الكويت لم يكن بالمستوى المطلوب في الشوط الأول ولكن تحسن الفريق في الشوط الثاني، وتمكنا من تسجيل هدف مباغت و(بقنا المباراة)».

وأبدى رئيس نادي الكويت رضاه عن مستوى الفريق بشكل عام وذلك من خلال عدم هزيمته حتى اللحظة وتحقيقه لانتصارات كبيرة بالاربعة والثمانية، مشيرا الى أن «الأبيض» قادر على استكمال مسيرته في الدوري وتمنى تحقيق «الرباعية» للموسم الثاني على التوالي.