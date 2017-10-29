يحيى حميدان

أفاد نائب مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة بأن هزيمة القادسية لا تقلل من شأنه وبإمكانه العودة للمنافسة رغم ابتعاده بفارق 10 نقاط عن الصدارة، مشيرا الى أن المنافسة ستكون قوية مع الجهراء وكاظمة والسالمية وكذلك «الأصفر».

واضاف عقلة لـ«الانباء» أن العربي والتضامن هما الوحيدان الذي من الممكن أن نستبعدهما عن المنافسة، أما البقية فهم قادرون على تهديدنا.

وكشف عقلة عن غياب فهد العنزي عن مباراة كاظمة في الجولة السابعة والاخيرة من القسم الاول بداعي الايقاف لحصوله على 3 انذارات، فيما يعمل الجهاز الطبي على علاج عبدالله البريكي الذي يعاني من اصابة بسيطة، وكذلك المحترف العاجي جمعة سعيد لمروره بوعكة صحية.

من جهة، اعتبر مدرب الكويت، الاردني عبدالله بوزمع، أن الفوز على منافس كبير مثل القادسية جاء لوجود منظومة عمل احترافية من مجلس ادارة ومسؤولي الفريق واللاعبين وهم يعملون جميعا يدا واحدة لجلب البطولات واسعاد الجماهير الكويتاوية.