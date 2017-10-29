مبارك الخالدي

اشاد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان بالمستوى الفني لفريق الجهراء هذا الموسم بعد التعادل المثير لـ «أبناء القصر الأحمر» مع كاظمة 2-2 في ختام الجولة السادسة لبطولة دوري «VIVA» الممتاز، ليحافظ الفريق الجهراوي على المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وقال الروضان في تغريدة لافتة عبر موقع تويتر: «نادي الجهراء فرض احترامه على كل الفرق.. روح قتالية وحماس وكل التوفيق والنجاح له».

وفي شأن متصل، اشاد مساعد مدرب الجهراء نواف جابر بأداء لاعبيه عقب المباراة، وقال «لم يقصر لاعبونا ونجحوا في العودة مع الثواني الأخيرة للمباراة».