ناصر العنزي

بعد أن تقدم باستقالته مباشرة عقب الخسارة من الكويت، قال رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية سعود بوحمد موجها حديثه للشيخ طلال الفهد الرئيس الفخري للنادي «أتمنى لك العودة بالسلامة وطقتين في الراس تعور»، وبناء على رغبة رئيس النادي خالد الفهد أقدم استقالتي ليس من إدارة الفريق فقط بل من قائمة «الجميع» التي تقود النادي، وسأكشف في وقت قريب كل ما حصل معي.



وعن خسارة فريقه أمام الكويت، قال بوحمد ان الخسارة واردة وحارس المرمى أحمد الفضلي يتحمل مسؤولية الهدف الذي أضاع مجهود الفريق، وبعد ذلك سيطر الإحباط على اللاعبين في الشوط الثاني.



وأوضح انه طالب بإقالة المدرب داليبور أكثر من مرة ولم يؤخذ برأيه، وقال: هذا شيء من أشياء أخرى جعلتني أستقيل، حيث كنت أكتب تقريرا عقب كل مباراة أحمل فيها المدرب المسؤولية.



وأكد بوحمد انه سيعلن كل أسباب تراجع الفريق قريبا فيما يخص مجلس الإدارة وأنه يعمل في نادي القادسية ولا يعمل لأجل أشخاص، وأن هناك أشخاصا في المجلس لا يعملون لمصلحة النادي.