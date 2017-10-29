عبدالعزيز جاسم ـ aziz995@

كل الأمور تسير لمصلحة فريق واحد وتمنحه ما يستحق بفضل تألقه وتنظيمه ورغبته بالفوز مهما كان المنافس، فالكويت المتألق من جولة لأخرى لم ينتظر نتائج الفرق التي صبت لمصلحته بل حقق انتصارا على منافس صعب المراس هو القادسية بهدف دون رد ليستفيد من الجولة السادسة في دوري «VIVA» الممتاز استفادة كاملة بعد تعثر مطارده المباشر الجهراء بالتعادل أمام كاظمة ٢-٢، وقبلها خسارة السالمية من النصر بهدف دون رد، بينما واصل العربي والتضامن مشوار التراجع بتعادلهما بهدف لكل منهما.



الأبيض.. يفرض أسلوبه



على الرغم من السيطرة الكبيرة للقادسية على الشوط الأول أمام الكويت إلا أن الأبيض لم يفقد تنظيمه وظل محافظا على طريقة اللعب التي أرادها لأنه كان يخطط لأبعد من ذلك وهو مباغتة المنافس بالشوط الثاني وبالفعل ظهر بشكل افضل هجوميا وحاول اصطياد الهدف وتمكن من ذلك ثم أمن مرماه بتبديلات في وسط الملعب ساهمت باغلاق المساحات على الاصفر الذي اضطر للتسديد ليجد الحارس حميد القلاف الذي كان لها في المرصاد ليحقق الأهم وهو الفوز والـ ٣ نقاط والابتعاد بالصدارة.



الجهراء.. يرفض السقوط



لم يكن الجهراء أمام كاظمة هو نفسه الذي ظهر عليه في الجولات السابقة فرغم تقدمه على كاظمة بهدف معظم فترات المباراة إلا أنه لم يقدم مستواه المعهود حتى انه بعكس مواجهاته السابقة افتقد للتنظيم الدفاعي في الكرات الثابتة واستقبل هدفين بطريقة تدل على ان التركيز كان غائبا عن اللاعبين إلا ان الأمر الذي يحسب للفريق ككل هو عدم الاستسلام ورفضه للسقوط حتى الثواني الأخيرة من المباراة ليسجل هدف التعادل.



السماوي.. عانى في النص



رغم إضاعة السالمية لأكثر من فرصة محققة للتسجيل طوال شوطي المباراة أمام إلا أن الفريق عانى كثيرا في وسط الملعب خصوصا في السيطرة على الكرة لفترة كبيرة والسبب واضح لأنه افتقد لأهم عنصرين في الوسط وهما الاردني عدي الصيفي والكاميروني روجي توندوبا وأكمل عليهما اصابة فهد مرزوق مع انطلاق الشوط الثاني ما يعني أن المدرب عبدالعزيز حمادة مطالب بالبحث عن بديلين محليين يمتلكان خبرة في الانتقالات الشتوية في حال تعرض الفريق لمثل هذا الغياب.



البرتقالي.. أخطاء مكلفة



من يشاهد كاظمة يدرك بأنه فريق منظم حتى وان دخل مرماه هدف فهو يسير برتم ثابت حتى النصف الثاني من الشوط الثاني يكثف هجماته مع تبديلات مدروسة من قبل المدرب البرتغالي انتوني أوليفيرا خصوصا في المقدمة إلا ان بعض الاخطاء تكلفه نقاط المباراة ففي الهدف الاول الذي استقبله كان هناك سوء تمركز من قبل خط الدفاع في كشف التسلل والهدف الثاني خطأ في الخروج من قبل حارس المرمى فواز الدوسري وكذلك سوء مراقبة من المدافعين لذلك عليه تصحيح تلك الامور في التدريبات حتى يتمكن من تحقيق الفوز لا ان ينزف النقاط بالتعادل.



العنابي.. قراءة مميزة



يحسب لمدرب النصر ظاهر العدواني قراءته المميزة لمباراة السالمية حيث سيطر فريقه على مجريات المباراة واضاع العديد من الفرص ليتدخل في الشوط الثاني ويجري عددا من التبديلات لتسجيل هدف الفوز وبالفعل كان له ذلك بعد ادخال زبن العنزي وسلمان بورمية فالأول مرر كرة الهدف والثاني سجل ليثبت للجميع قراءته المميزة لكن عليه الانتباه للتنظيم الدفاعي سواء في الكرات العرضية او الثابتة لأن العنابي يعاني من سوء التمركز الذي كاد ان يكلفه نقاط المباراة لولا تدخل العارضة في مناسبتين.



الأصفر.. لعب ولكن!



قدم القادسية أفضل أشواطه في الدوري وهو الشوط الأول أمام الكويت لكنه لم يستغل تلك الافضلية بهدف على أقل تقدير ورغم الحضور المميز للكتيبة الصفراء إلا أن انهاء الهجمة لم يكن حاضرا وفي الشوط الثاني خصوصا في بدايته تراجع الاداء بشكل عام ليستقبل هدف كان كفيلا بتأخره في كل شيء بالعودة السريعة لاجواء المواجهة ومن ثم الخسارة وبعدها التراجع الى المركز السادس ليدخل الفريق في مسألة الشك في تحقيق اللقب والذي بات على الورق صعبا رغم تبقي مباراة في القسم والأول وقسمين كاملين لان الفارق وصل الى ١٠ نقاط يدرك الجميع ان من الصعب تعويضه لان المنافس باختصار صعب أن يسقط.



الأخضر.. صعب يفوز



من جولة إلى أخرى، يثبت العربي بأنه غير قادر على الفوز فالتقدم على التضامن واضاعة فرصة او فرصتين لا تعني أنك فريق مميز وتطور اداءك لأن الجميع يدرك تماما الظروف التي يمر بها المنافس الذي عانى من خسارة كارثية ثم عقبها استقالات فنية وادارية ومن الطبيعي أن مواجهة فريق مرتبك الصفوف سيكون التعادل بالنسبه له انجازا في ظل هذه الظروف وتحصل عليه، فكان من المفترض على المدرب محمد إبراهيم الضغط بصورة افضل بحثا عن الثاني لا تناقل الكرة ببطء ومن ثم التحصل على فرص قليلة لم تجنبه خسارة نقطتين كما ان التبديلات لأكثر من مرة لم تفد الفريق اضف الى ذلك عدم الثبات على تشكيلة في ٦ مباريات كل تلك الامور تثبت أن العربي «صعب يفوز».



التضامن.. رجع معنوياً



لم يتطور اداء التضامن كثيرا عن مواجهاته السابقة لكن ظهر اكثر تنظيما أمام العربي الذي يمر بأسوأ أحواله إلا أن الفريق والمدرب جمال القبندي استفاد بأمرين الأول النقطة التي تحصل عليها والثاني الثقة وارتفاع المعنويات لقادم الجولات لذلك مهما كان اداء الفريق لا يمكن ان يلام القبندي بل يجب ان يأخذ فرصته كاملة حتى يتم الحكم على ادائه بشكل دقيق.

منو سجل؟

النصر: سلمان بورمية.

العربي: بوبي كليمنت.

التضامن: فيصل عجب.

الجهراء: محمد سعد - عادل سعيد .

كاظمة: جولسون دياز - أليكس ليما.

الكويت: سامي الصانع.

لقطات من الجولة

٭ حافظ مهاجم الكويت باتريك فابيانو على صدارة هدافي الدوري برصيد ٦ أهداف ويأتي خلفه مهاجم السالمية فراس الخطيب بـ 3 أهداف.

٭ العربي والتضامن هما الفريقان الوحيدان حتى الآن لم يحققا أي انتصار في الدوري.

٭ بعد خسارة السالمية من الجهراء يعتبر الكويت هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة.

٭ لم يتمكن القادسية والسالمية من التسجيل في هذه الجولة.

٭ للمرة الثانية على التوالي لم تشهد الجولة أي حالة طرد وتعتبر من الجولات المميزة تحكيميا.

٭ هجوم الأبيض هو الأقوى بتسجيله ١٨ هدفا، بينما يعتبر هجوم العربي والتضامن الأضعف بتسجيلهم ٥ أهداف.

٭ دفاع الكويت يعتبر الأفضل بدخول مرماه ٤ أهداف، فيما يعتبر التضامن الأضعف باستقباله ٢٠ هدفا.

٭ قال سامي الصانع إن وراء تسجيله للهدف سرا لن يكشف عنه وانه تعمد إرسال الكرة كما جاء الهدف.

٭ كابتن الجهراء محمد سعد قال إن بعض الحكام يترصدون لنا وأقول لهم «خلاص حادثة الجهراء مع الحكام صفحة وطويت».

٭ وائل سليمان لاعب منتخبنا السابق والمحلل الفني قال: لست مع استقالة سعود بوحمد.

٭ نزل مشجع جهراوي إلى أرض الملعب وحيا اللاعب فيصل زايد وغادر.