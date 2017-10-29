اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة السادسة من دوري VIVA الممتاز ويضم:

الحارس: حميد القلاف (الكويت).



الدفاع: سامي الصانع (الكويت) جمعة العنزي (العربي)، سلطان العنزي (التضامن) محمد خالد (النصر).



الوسط: مشاري العازمي (كاظمة) فهد العنزي (الكويت)، رضا هاني (القادسية)، يوسف قلفا (النصر).



الهجوم: بدر المطوع (القادسية)، محمد سعد (الجهراء).

صح لسانك

نقل مباراة الكلاسيكو بين الكويت والقادسية كان مميزا من حيث التغطية قبل وبعد المباراة والجوانب الفنية في النقل المباشر.

«وصلت»

غلط في غلط

ابتعاد الكاميرا عن وقوع حدث أثناء المباراة مثل حدوث مشكلة أو إصابة لاعب فالمشاهد يريد أن يتابع الأحداث لحظة بلحظة.

«انتبهوا»

بوزمع نجم الأسبوع

استحق مدرب الكويت، الاردني عبدالله بوزمع، ان يكون نجم الاسبوع لهذه الجولة بعد أن حافظ على الصدارة وتفوق على القادسية خصوصا في قراءته للشوط الثاني كما يحسب له الحفاظ على تماسك الفريق حتى الجولة السادسة وتوظيفه الجيد للاعبين بصورة مميزة واستفادته من البدلاء بالاوقات المناسبة.