مبارك الخالدي - يحيى حميدان - يعقوب العوضي

ألحق اليرموك الهزيمة الأولى بالفحيحيل 2-0 مساء امس ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري «VIVA» للدرجة الاولى.



وسجل هدفي «اليرامكة» كل من يوسف نجف (57)، وعلي عبدالله (92). ورفع اليرموك رصيده الى 6 نقاط، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 12 نقطة.

وفاز الصليبخات على الشباب برباعية سجلها بدر المطيري بمفرده مقابل هدف.



ورفع الصليبخات رصيده الى 8 نقاط، وبقي الشباب على رصيده السابق بـ 9 نقاط.

وفي الإطار ذاته فاز برقان على خيطان بنتيجة 4-0 ورفع رصيده الى 8 نقاط. سجل لبرقان عمر المسبحي (21).



ومحترف الفريق سمونابي (54 من ركلة جزاء و56 و75). وبقي خيطان على رصيده السابق 3 نقاط، ادار اللقاء الحكم حسن الحداد.