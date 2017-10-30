عبدالكريم أحمد

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف أمس برفض الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للرياضة والنادي العربي ضد حكم أول درجة القاضي باحتساب النقاط الثلاث لصالح نادي الكويت.

وركنت المحكمة في حكمها إلى أن قرار الهيئة قد جاء مخالفا على اعتبار أن الكويت أشرك اللاعب الموقوف في بطولة أخرى بخلاف البطولة التي شهدت قرارا تأديبيا بإيقافه فيها.

وكان الكويت قد لجأ إلى القضاء بدعوى ضد الهيئة والعربي مطالبا بإنصافه من قرار الهيئة الذي انتزع منه نقاط فوزه على العربي ومنحها للأخير بذريعة إشراك اللاعب الموقوف، وقد قضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الهيئة وإعادة النقاط لصالح الكويت.

المرزوق لـ «الأنباء»: نشكر القضاء العادل