عبدالعزيز جاسم

قال رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق في تصريح لـ «الأنباء» إنه كان يثق تماما بحكم القضاء العادل الذي أنصف الكويت بعد رفض الاستئناف المقدم من الممثل القانوني للهيئة العامة للرياضة والممثل القانوني للنادي العربي، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد ما ذهبنا إليه بأحقية الأبيض بلقب الدوري الموسم الماضي، وكذلك صحة الإجراءات التي اتخذها النادي بعيدا عن الإعلام لثقته بأن الكويت كان على حق منذ البداية.

وبارك المرزوق لجمهور الكويت الحُكم المنصف، لأننا نثق في قضائنا، مشيرا إلى أن الأبيض يسعى دائما الى مواصلة تحقيق الإنجازات.