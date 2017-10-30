عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك جانسينيز داسيلفا، إن اللاعبين ظهروا بمستوى مميز أمام الفحيحيل، ما ساهم في تحقيق الفوز بهدفين دون رد في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الفريق دخل المواجهة من أجل حصد الـ 3 نقاط، وكان ذلك واضحا من خلال الروح القتالية للاعبين، وكذلك المستوى الذي قدموه وإصرارهم على الاحتفاظ بالنتيجة، لافتا إلى المشكلة التي تواجه الفريق هي عدم الثبات على مستوى واحد، لذلك علينا أن نظهر بنفس الروح والمستوى أمام الساحل في ختام القسم الأول السبت المقبل من أجل الحصول على الـ 3 نقاط ما يجعلنا نقترب أكثر من المنافسة مع فرق الصدارة.

وأشار جانسينيز إلى أنه يرغب في ضم محترف ثالث للفريق خلال الانتقالات الشتوية، لاسيما أن الدوري سيتوقف بعد ختام القسم الأول، حيث سيشارك في بطولتي كأس الاتحاد وكأس سمو ولي العهد وبالتالي سيستأنف الدوري مرة أخرى منتصف يناير المقبل، ما يعني أن الفريق لديه الوقت لتدعيم صفوفه.