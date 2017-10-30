أشاد مدير ألعاب التنس بنادي القادسية علي الرندي بما حققه فريقا تحت 12 و15 سنة لكرة الطاولة في النادي من مستويات مميزة خلال بطولات الموسم الجاري تكللت بإحرازهم 14 نقطة في كأس التفوق العام، مشيرا الى أن القائمين على اللعبة لا يألون جهدا نحو عودة كرة الطاولة وغيرها من ألعاب التنس الى منصات البطولات وتحقيق الانجازات التي تسجل باسم القلعة الصفراء.

وشكر الرندي مجلس ادارة النادي برئاسة الشيخ خالد الفهد ومدير عام اللعبة أمين الصندوق جمال النفيسي على اهتمامهما ودعمهما اللامحدود وتوفير جميع احتياجات ومستلزمات اللعبة مثنياً على عمل الأجهزة الفنية والادارية القائمة على لعبة كرة الطاولة وكذلك على اللاعبين الناشئين الذين يعدون نواة المستقبل خاصة اذا ما تم صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم على الشكل الصحيح ليصبحوا نجوما سواء على مستوى القادسية او المنتخبات الوطنية.