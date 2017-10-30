قدم الرئيس الفخري لنادي التضامن ونائب رئيس مجلس الأمة السابق مبارك الخرينج 100 ألف دولار للنادي، وذلك مساهمة منه في التعاقد مع محترف جديد للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتقدم رئيس النادي مبارك المعصب بجزيل الشكر وبالغ التقدير للخرينج على دعمه اللامحدود ومواقفه المشهودة مع التضامن، مشيرا إلى ان هذا الدعم سيسهم بالتوقيع مع لاعب يملك إمكانيات فنية عالية ويكون إضافة قوية للفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وقال المعصب ان التضامن سيكون على قدر ثقة محبيه وجماهيره وسيظهر بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الاتفاق مع المدرب الصربي الخبير رادي، فضلا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المحترفين الذين يتمتعون بمستويات مميزة تساعد «العنيد» على مقارعة الفرق الكبيرة والمنافسة بقوة على البقاء ضمن فرق دوري الأضواء في الموسم المقبل، لافتا الى ان ذلك لا يعتبر تقليلا من الجهاز الفني السابق بقيادة الوطني ماهر الشمري الذي يملك فكرا تدريبيا إلا ان الظروف التي تعرض لها الفريق حالت دون تحقيقه للنتائج المنشودة.

واختتم المعصب حديثه بالتأكيد على أن ثقته بالفريق والقائمين عليه ليس لها حدود وانهم قادرون على استعادة مكانة التضامن الطبيعية خصوصا ان لديهم الإمكانات التي تساعدهم على ذلك، سواء من حيث وجود لاعبين لا يقلون شأنا عن نظرائهم في الأندية الأخرى، او جهاز فني يملك خبرة واسعة في التعامل مع المباريات الحساسة والمصيرية فضلا عن الجهاز الإداري الذي يقوده النجم الدولي السابق خالد شبيب، مطالبا الجماهير بالوقوف خلف فريقهم ودعمه بقوة حتى يتجاوز هذه المرحلة الحساسة.