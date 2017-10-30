عبدالعزيز جاسم

على أرض الملعب وفعليا يعتبر مهاجم التضامن فيصل عجب ثاني هدافي دوري VIVA الممتاز برصيد 4 أهداف، بينما يأتي مهاجما الجهراء محمد سعد وفرانسيسكو توريس بالمركز الثالث بـ3 أهداف إلا أن قلب لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لنتيجة مباراة التضامن والجهراء في الجولة الرابعة من التعادل 2-2 إلى خسارة التضامن 0-3 بسبب مشاركة التضامن للاعبه الموقوف أحمد عايد، جعل من هدفي عجب وهدف سعد وكذلك توريس كأنها لم تكن بسبب التعديل الذي طرأ على لائحة المسابقات الموسم الماضي والذي ينص في المادة(66) على الآتي «في جميع المباريات التي يتقرر اعتبار النادي خاسرا لها سواء بنتيجة 0-3 أو بنتيجتها الفعلية لا تحسب الأهداف التي سجلها اللاعبون في هذه المباريات ضمن رصيد أهدافهم كما لا تحسب هذه الأهداف في رصيد النادي»

وبناء على هذه المادة فإن عجب تراجع رصيده لهدفين ومثلهما لسعد وتوريس.

وجاء هذا التعديل في المادة بعد أن قام اتحاد الكرة باحتساب «هاتريك» فراس الخطيب في مرمى الساحل بالمباراة التي انتهت وقتها في موسم 2015- 2016 بنتيجة 5-2 لصالح الأخضر إلا أن لجنة المسابقات قررت قلب النتيجة لمصلحة الساحل 3-0 بعد تسجيل العربي للاعبه الموقوف محمد جاسم كرم.

وكانت المنافسة على أشدها بين مهاجم الأخضر الخطيب ومهاجم كاظمة حينها البرازيلي باتريك فابيانو، حيث ساهم احتساب «الهاتريك» في احتلال فراس صدارة الدوري برصيد 23 هدفا مقابل 21 هدفا لفابيانو.