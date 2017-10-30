يحيى حميدان

أشاد مدرب فريق الكرة بنادي برقان، محمد دهيليس، بمستوى محترفه الغيني سوما نابي بعد تسجيله لـ «هاتريك» في مرمى خيطان (انتهت 4-0) ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري «VIVA» للدرجة الأولى.

وقال دهيليس إنه لاعب مميز وانتقاله إلى برقان جاء بضغوط شخصية منه واستطاع إقناعه باللعب مع الفريق رغم قدرته على اللعب مع الفرق الكبيرة والتألق معها.

وتوقع دهيليس أن يبقى سوما مع برقان في حال تأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، أما في حال بقي الفريق في «دوري المظاليم» فإن رحيله سيكون متوقعا بصورة كبيرة.