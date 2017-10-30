أعلن نادي الرماية عن تنظيم كأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم من 2 نوفمبر المقبل وتستمر فعالياتها على مدى 3 ايام متتالية، والتي سينافس عليها رماة النادي الى جانب رماة الحرس الوطني بالإضافة الى مشاركة رماة الاتحادات العربية والخليجية من مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.

وبدأت الاجهزة الفنية والادارية بالاستعداد الذي يتناسب مع هذا الحدث الكبير بتحديد المواعيد الزمنية للتدريبات والمسابقات، واعدت اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس في مسابقات رمايات (السكيت- التراب- الدبل تراب- والمسدس والبندقية 10م هوائي) للرجال والسيدات.

كما اعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الاولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات، ونظرا لكثافة الاعداد المتوقعة للمشاركة بالبطولة، فقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من يوم السبت على ان يغلق باب التسجيل مساء يوم الثلاثاء المقبل حيث تبدأ لجان التحكيم في اجراء القرعة وتوزيع المجموعات.

واكد امين السر المساعد بنادي الرماية محمد الغربه ان هذه البطولة لها مكانة خاصة لدى اسرة الرماية لذلك فإن مجلس الادارة يحرص على ادراجها سنويا ضمن برنامج بطولات موسمه المحلي ليستذكر ابناؤه الرماة وجميع منتسبي الرماية الكويتية بكل فخر ما قدمه الفقيد رحمه الله من انجازات كبيرة وخدمات جليلة لبلده الكويت في كل القطاعات الحكومية التي اشرف عليها.