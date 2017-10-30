يشارك منتخب هوكي الجليد للسيدات في بطولة بانكوك الدولية التي ستنطلق اليوم في تايلند للمرة الاولى في تاريخ اللعبة.

وقال نائب رئيس النادي خالد المطيري لـ«كونا» امس ان المنتخب غادر وسيبدأ مشواره في البطولة غدا بلقاء فريق (بلاك ستارز) من اميركا وبعدها فريق (ايلاند) التايلندي بعد غد الأربعاء على ان تبدأ بعد ذلك الادوار النهائية.

وأضاف المطيري أن المنتخب استعد جيدا لخوض هذه التجربة بعد ان اقام معسكرا تدريبيا خارجيا في التشيك في أغسطس الماضي قبل ان يواصل الاستعدادات والتدريبات المكثفة على الجليد داخل البلاد.

وذكر ان النادي وفر كل احتياجات الفريق الفنية والإدارية وأهمها حجز صالة التزلج لأداء التمارين وتوفير معسكرات داخلية وخارجية لضمان تمثيل مشرف للرياضة النسائية الكويتية مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة النادي.

وأشاد بالتزام اللاعبات في التدريبات وحرصهن على تنفيذ تعليمات الجهازين الفني والإداري للفريق بهدف إثبات قدراتهن ومهاراتهن في منافسات هذه اللعبة الجماعية الأسرع على الجليد معربا عن أمله أن يقدم المنتخب مستويات فنية مشرفة في هذا الملتقى الرياضي النسائي.