يعقوب العوضي

@AL2WADHI

جاءت الجولة الثالثة من دمج اليد منطقية جدا اذ نالت فرق السالمية، الكويت، العربي، كاظمة، القرين وبرقان العلامة الكاملة اثر عدم تفريطها بأي نقطة خلال المرحلة الحالية من البطولة، وفي الوقت نفسه ارتقى مستوى بعض الفرق الى الأفضل رغم الهزائم مثل الساحل وخيطان والشباب.

لافرصة في البداية نتطرق الى مباراة الكويت مع خيطان حامل اللقب ،الذي لم يعط منافسه أي فرصة، فمنذ البداية نجحت كتيبة سعيد حجازي البيضاء في فرض اسلوبها وتسلم زمام المبادرة وقيادة لوحة الأهداف وسط استسلام خيطان الذي عانى من إصابة عدد من اللاعبين المهمين منهم أحمد ويوسف البلوشي وعبدالعزيز الفرحان ولم يجد الكويت صعوبة تذكر في تحقيق مراده.

الند للند

أما في المباراة الثانية فقد لعب الشباب ندا لند مع السالمية وسبب ازعاجا لدفاع السماوي على مدار اللقاء، وبين شد وجذب توجهت الأنظار نحو لاعب السالمية والقوة الضاربة بشار تقي الذي استغل المسافات عبر تصويباته البعيدة المدى لتسجيل الأهداف وتحويل النتيجة لفريقه، كما كان لمبارك دحل دور دفاعي قوي من خلال إيقاف الكرات المرتدة ومنع الاختراق من العمق، وعلى خروج الشباب بنتيجة سلبية اثر عليهم سلبيا الا ان ما يشفع للفريق هو أداؤه الرجولي طوال اللقاء وإمكانية تحسين طريقة اللعب في المستقبل للحاق بركب الفرق المتقدمة.

تعميق الجراح

أما مواجهة اليرموك مع كاظمة فخسارة اليرموك تعتبر تعميقا لجراحه وامتدادا للمواسم التي تراجع فيها أداء الفريق منذ فقده عناصر أساسية بداعي الانتقال على سبيل الإعارة او الانتقال النهائي، حيث يفتقد مدرب اليرموك الكرواتي جاكشا لجهود محمد البلوشي، عبدالعزيز الدوسري، صالح الموسوي ويعقوب اسيري فالرباعي الذي انتقل الى اندية أخرى، وكانت إدارة النادي تراهن على فريق الشباب بوجوهه الجديدة مثل محمد عامر وفواز الشمري الا ان المهمة تحتاج للاعبين خبرة قادرين على إدارة المباريات داخل الميدان بعيدا عن توجيهات الجهاز الفني على خط المدرب الخارجي.

نجاح مستمر

اما فوز برقان على الجهراء فدلالة على استمرارية مطلوبة من الفريق، الا أن الجهاز الفني بقيادة محمد مسعودان عليه التيقن من توزيع مجهود اللاعبين بما يتناسب وجدول مباريات بمرحلة الدمج حيث لاتزال المنافسات في بدايتها، كما ان الجهراء قدم أداء جيدا رغم خسارته وعلى الفريق مواصلة التحسن والخروج من النتائج السلبية في اقرب وقت ممكن.

تألق القرين

تألق القرين بأداء جماعي كان نتاجه الفوز على الفحيحيل والذي لم يكن بدوره لقمة سائغة لكن مدرب القرين الوطني عباس طه نجح في توظيف لاعبيه عبدالعزيز نجيب، ميثم دشتي وحارس المرمى مشعل الشطي الذي ظهر بصورة اكثر من رائعة بعد عودته من اصابته الأخيرة.

وفي المقابل الفحيحيل قدم مباراة جيدة قادها نجم الفريق فهد ربيع ونجح في التسجيل من مسافات مختلفة ولكن ينتظر مدرب الفريق نيكولاي ماركوفيتش عمل كثير للمنافسة على الصعود الى الدوري الممتاز.

أول خسارة

جاءت اول خسارة للمدرب فيصل صيوان قائد الجهاز الفني للصليبخات على يد العربي الا انها لا تعتبر نهاية الطريق فالمشوار التدريبي لصيوان قد بدأ للتو وما يحسب للصليبخات أداؤه الممتاز رغم فارق الأهداف الأربعة في النهاية.

العربي يواصل تقديم مستويات ممتازة على عكس الموسم الماضي خاصة في مرحلة الدمج والتي شهدت تعثر الأخضر عدة مرات.

العنابي قلبها

حتى الدقيقة 28 من عمر الشوط الثاني من مواجهة الساحل مع النصر كانت كتيبة المدرب المصري حسام الدين مسيطرة على زمام المبادرة والتسجيل وتألق جميع اللاعبين بل ان فارق الأهداف ازداد بينهما حتى أربعة أهداف في الشوط الأول.

لكن آخر دقيقتين في المباراة شهدت تحولا بمجريات اللعب وقراءة فنية رائعة لأخطاء الخصم من مدرب النصر مناور دهش، والذي نجح في قلب المباراة لصالحه في نهاية المطاف.



GOOD LUCK التغطية الإعلامية من تلفزيون الكويت ممثلة بمقدم الاستديو التحليلي عبدالله حسين الى جانب الزملاء محللي المباريات وتغطيتهم كل ما يتعلق بمنافسات الدوري العام لكرة اليد.



HARD LUCK لايزال بعض الملاعب الخارجية مهملا مما يخلف ضغطا في جدول مباريات المراحل السنية والأجدر ان يتم الاعتناء بالملعب الخارجي واعادته الى سابق عهده.