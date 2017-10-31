يحيى حميدان

حقق القادسية فوزا كبيرا على حساب الساحل بنتيجة 113-51 مساء أول من أمس ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة.



واعتمد مدرب «الأصفر» الأميركي جورج ريكي على اللاعبين الاساسيين مثل فهاد السبيعي وعبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن السهو وعبدالله سالمين، قبل ان يزج باللاعبين الشباب ناصر الهجرس وبدر الخليفي بعد أن اطمأن على النتيجة.



وفي بقية اللقاءات فاز الجهراء على التضامن 75-57، والنصر على الصليبخات 94-85، والعربي على الشباب 70-67.



وبذلك قفز القادسية الى صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، وتقدم على الكويت والقادسية والجهراء والنصر (8)، والعربي (7)، واليرموك (6)، والشباب والساحل (5)، وأخيرا الصليبخات والتضامن برصيد 4 نقاط من 4 هزائم.