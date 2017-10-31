ناصر العنزي

اجتمع مجلس إدارة نادي القادسية أمس للبحث فيما أعلنه عضو مجلس الإدارة سعود بوحمد عن استقالته من رئاسة جهاز الكرة عقب خسارة الأصفر أمام الكويت بهدف دون رد، واستمر التباحث حتى مساء أمس واختلفت الآراء حول مسببات الاستقالة، وسيناقش في الاجتماع مصير المدرب داليبور ستاركيفيتش مع الفريق بعد ان ساءت نتائج الفريق واحتل المركز السادس في دوري «VIVA» الممتاز.

وواصل سعود بوحمد هجومه على المدرب داليبور، وقال ان المدرب «يبي ينحاش» من القادسية بأي طريقة إذ لديه عرض لتدريب فريق سعودي وقال لي: إذا تملك قرار إقالتي فأنا جاهز، وقال طلبت من المدرب عدم الاعتماد على لاعبين كبار في السن مثل بدر المطوع وصالح الشيخ لكنه لم يأخذ بكلامي.

وذكر أنه عمل بكل جهده مع الأصفر وتسلم الفريق بعد محمد بنيان ونافسنا على لقب الدوري حتى المباراة الأخيرة وكنا الأقرب للقب لولا قرار من المحكمة وذهبت ثلاث نقاط للكويت جعلته بطل الدوري، ولكــن برأيي أن فريقنــا هو البطــل الرسمــي بعد ان قدم عروضــا جيدة وهــزم الفرق المنافسة.