قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف قدرها 100 دينار مع توجيه إنذار له، وذلك لما بدر منه في مباراة السالمية وكاظمة في دوري VIVA الممتاز.

كما قررت اللجنة ايقاف لاعب الكويت محمد جراح صالح مباراة بالإضافة إلى عقوبة الطرد إلى جانب تغريمه 200 دينار لما بدر منه في مباراة الكويت وكاظمة في نهائي البطولة التنشيطية.

وعاقبت لاعب فريق الشباب فايز العازمي بالإيقاف 5 مباريات وغرامة مالية قدرها 800 دينار، وذلك لما بدر منه في مباراة الشباب وبرقان في المسابقة التنشيطية لفئة الناشئين، كما وقعت العقوبة ذاتها (الإيقاف والغرامة) على لاعب برقان فهد الخالدي لما بدر منه في المباراة نفسها.

ووقعت لجنة الانضباط عقوبة مالية على نادي التضامن قدرها 500 دينار، وذلك بعد مشاركة 6 لاعبين محترفين وغير كويتيين في لقاء التضامن والجهراء بمسابقة الدوري.