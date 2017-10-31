حصل التضامن على لقب كأس الاتحاد لكرة الطاولة للسن العام في ختام الموسم الرياضي ٢٠١٦/٢٠١٧ بعد أن فاز في المباراة النهائية على نادي اليرموك ١/٣ (١/٣، ٠/٣، ٠/٣) فيما حصل نادي الساحل على المركز الثالث بعد أن فاز على نادي الفحيحيل بالانسحاب.

وفي نفس المسابقة تحت ١٨ سنة حصل نادي التضامن أيضا على لقب البطولة بعد ان فاز على نادي الساحل في المباراة النهائية بنتيجة ١/٣ (٢/٣، ٠/٣، ٣/٠، ٠/٣) فيما حصل نادي الفحيحيل على المركز الثالث بعد فوزه على نادي اليرموك ٢/٣.

وفي مرحلة تحت ١٥ سنة توج نادي الكويت بلقب البطولة بعد ان فاز في المباراة النهائية على نادي الشباب بنتيجة ١/٣ (١/٣، ١/٣، ٣/٠، ١/٣)، فيما حصل نادي الساحل على المركز الثالث بعد ان فاز على نادي خيطان ٠/٣.

أما مرحلة تحت ١٢ سنة فقد استطاع فريق نادي الفحيحيل ان يحصل على لقب البطولة بعد أن فاز في النهائي على نادي القادسية ٢/٣ (٣/٠، ٠/٣، ٣/٠، ١/٣، ١/٣) فيما حصل نادي خيطان على المركز الثالث بعد ان فاز على نادي التضامن ١/٣.

واستطاع نادي الساحل أن يحصل على كأس التفوق العام للموسم الرياضي ٢٠١٦/٢٠١٧ بمجموع ١٩ نقطة فيما حصل نادي التضامن على المركز الثاني ١٤ نقطة ونادي القادسية على المركز الثالث ١٤ نقطة.

وكانت مجريات البطولة قد تأجلت عدة مرات لعدم وجود صالة تحتضن بطولات اللعبة، وهو ما حدا الاتحاد على إقامة بطولات الدوري في شهري ابريل ومايو الماضيين، وتأجيل بطولة كأس الاتحاد الى سبتمبر الماضي وإلى الشهر الجاري.

وقرر اتحاد كرة الطاولة تأجيل منافسات بطولة الدوري للموسم الرياضي 2017-2018 والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت الماضي بسبب حل مجلس الإدارة وصعوبة إقامة المنافسات.