مبارك الخالدي

تغلب فريق القادسية لتحت 19 سنة على غريمه العربي بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد محمد الحمد مساء اول من امس في ختام الجولة الخامسة من دوري الشباب، وانتزع الأصفر الصدارة بفارق الأهداف عن الكويت بـ 15 نقطة لكل منهما، فيما تراجع العربي إلى المركز الثامن، وكان الأبيض قد فاز على السالمية 5-2، وحافظ النصر على موقعه في المركز الثالث (13) بعد فوزه العريض على الشباب 4-0، واستعاد التضامن عافيته بالفوز على الفحيحيل 5-0 ليرتقي إلى المركز الرابع وتمكن كاظمة من الفوز على الجهراء 2-1 ليصبح رصيده 9 نقاط فيما تجمد رصيد الخاسر عند 7 نقاط، وفاز الساحل على اليرموك 5-0 والصليبخات على خيطان 1-0.