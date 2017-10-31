يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية في أسبوعها الرابع، حيث يلتقي الجهراء «دون رصيد» مع كاظمة «6 نقاط» فيما يتواجه السالمية «6 نقاط» مع اليرموك «بلا رصيد».



وفيما تبدو حظوظ كاظمة بالفوز على الجهراء أكبر عطفا لأداء الفريقين في الجولات الثلاث السابقة والفوارق المهارية مع وجود صف دكة احتياطية قوية تدعم اختيارات مدرب البرتقالي رابح غربي الذي يعتمد على كوكبة من النجوم منهم عبدالعزيز الظفيري حارس المرمى، إلى جانب يوسف الحداد وإسماعيل الخزعل والمخضرم فيصل واصل.



في المقابل، الجهراء لا يوجد خيار أمامه سوى الاعتماد على الهجمات العكسية واستغلال الأخطاء الفردية في الدفاع والهجوم ويكمن سر تحقيق نتيجة إيجابية في بعض العناصر الشابة من أمثال الفهد الشراري.



السالمية مع اليرموك



يتطلع السالمية، بقيادة المدرب الوطني خالد الملا، لمواصلة الانتصارات والمنافسة المباشرة على التأهل إلى الدوري الممتاز، محتلا أحد المراكز الثلاثة الأولى بغرض ربح نقاط التفضيل، ويملك الملا لاعبين على مستوى عال مثل راكان وبشار تقي، عبداللطيف الدوسري، مهدي القلاف، مبارك دحل وحارس المرمى علي صفر.



أما اليرموك، فلايزال في دوامة النتائج السلبية، ويقف مدربه الكرواتي جاكشا في موقف صعب وعليه إيجاد مخرج من متاهته الفنية، والتي توجب عليه النظر في فريق الشباب تحت 19 سنة بهدف الاستعانة بأي مواهب جديدة تدعم صفوفه.



العربي يواصل انتصاراته



وفي افتتاح الاسبوع الرابع واصل العربي انتصاراته وانتزع فوزا متوقعا من الساحل 33-22 (الشوط الأول 12-8)، ورفع الأخضر رصيده الى 8 نقاط من 4 مباريات، بينما يبقى رصيد الساحل خاليا. أدار اللقاء الحكمان مشاري الرميح وعبدالرحمن الملا.