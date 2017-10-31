عبدالعزيز جاسم

قال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ثامر الصالح إن المادة 66 والتي تنص على الآتي «في جميع المباريات التي يتقرر اعتبار النادي خاسرا لها سواء بنتيجة 0-3 أو بنتيجتها الفعلية لا تحسب الأهداف التي سجلها اللاعبون في هذه المباريات ضمن رصيد أهدافهم كما لا تحسب هذه الأهداف في رصيد النادي»، تخص الفريق الخاسر وليس الفائز وبالتالي فإن أهداف مباراة الجهراء أمام التضامن في الجولة الرابعة من دوري VIVA الممتاز والتي اعتبر فيها التضامن خاسرا بسبب إشراكه ٦ لاعبين غير كويتيين تلغى من لاعب التضامن فيصل عجب لكن هدفي الجهراء اللذين سجلهما محمد سعد وتوريس سيبقيان في رصيديهما لأن العقوبة تكون على الخاسر لا الفائز، مشيرا الى انه في حال انتهت النتيجة 5-1 وقمنا بإبقاء النتيجة حسب اللائحة هل سنلغي أهداف الفائز، لذلك ستحسب الأهداف للفريق الفائز بينما سيلغى هدف الخاسر، لافتا إلى أن كلمة «اللاعبون» في المادة تعني لاعبي الفريق الخاسر.



وبين الصالح أن العقوبات الإدارية كالإنذارات وحالات الطرد لا تسقط على الفريقين حتى في حال قلب النتيجة بينما تحتسب عقوبة اللاعب ضمن حالات الإيقاف لأن الفريق بسببه تعرض لقلب النتيجة، مبينا أن اللجنة تسعى لتوضيح كل الأمور، وذلك تسهيلا لعمل الإعلام والجمهور.



وتمنى الصالح أن يكون قد وفق مع باقي زملائه خلال الفترة القليلة الماضية في إدارة لجنة المسابقات، حيث كانوا يسعون لتطوير البطولات من خلال تعديل أو إضافة بعض المواد وكذلك تقديم الجوائز.