عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة عن اطلاق مشروع «عيالنا املنا 2» وسيستمر الى نهاية شهر أبريل المقبل.

وقال مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد صباح امس في مبنى الهيئة العامة للرياضة، ان المشروع يسلط الضوء على الطلاب والطالبات المتميزين لصقل مواهبهم، مؤكدا ان المشروع يتيح الفرصة للمدربين لاكتشاف المواهب الرياضية بسن مبكر لتصبح نجوما في المستقبل تغذي المنتخبات الكويتية داعيا المدربين الوطنيين في الاندية للانخراط في مشروع «عيالنا املنا» لاكتشاف المواهب.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ان مشروع «عيالنا املنا 2» هو مشروع وطني وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة لاستغلال اوقات فراغ أبنائنا الطلبة في الشيء المفيد واعطاء الفرصة لأنديتنا المحلية ومدربيهم لاستقطاب المواهب والمبدعين من ابنائنا الطلبة في مختلف الألعاب، والرافد الحقيقي لانديتنا المحلية هو وزارة التربية، ويجب ان تتضافر الجهود ونكون متعاونين بشكل كامل مع انديتنا المحلية والنهوض في رياضتنا سواء كانت على المستوى المحلي او الخليجي او العربي او الدولي ورفع علم الكويت خفاقا.

وقال المقصيد: ان في هذا المشروع اضفنا ألعابا جديدة للطالبات وهي اكاديمية كرة السلة بالاضافة الى السباحة والعاب القوى وكرة قدم الصالات وللبنين أضفنا العابا جديدة وهي كرة اليد والعاب القوى بالاضافة الى السباحة والبولينغ واكاديمية كرة القدم، واضاف ان هناك برنامج وخططا موضوعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات المعنية في هذا الجانب خاصة الالعاب الجديدة بناء على رغبة الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية.