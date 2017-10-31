عبدالعزيز جاسم

في خطوة مهمة لرفع الايقاف، تتجه الأنظار في الـ5:30 من مساء اليوم إلى العديلية وتحديدا لمقر اتحاد الكرة، حيث ستنعقد فيه الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب 14 عضوا لتشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة بدلا من الاتحاد السابق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة واختيار الرئيس ونائب الرئيس، حيث سيحضر أعضاء الجمعية العمومية بكتب رسمية من أنديتهم لتمثيلهم في الانتخابات ومن ثم سيتم اختيار 3 من أعضاء الجمعية العمومية من أجل فحص المحضر، واعتماد اكتمال النصاب، بالإضافة الى اختيار 3 أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية، وستتم مناقشة جدول بند الأعمال وهو انتخاب مجلس إدارة.



وستكون الخطوة الأولى اختيار 14 عضوا، من أصل 25 عضوا، تقدموا للترشح على أن يكون هناك ممثل لكل ناد، على ان يختار أعضاء الجمعية العمومية المرشحين من خلال التصويت السري، ومن ثم يتم تجميع الأصوات للإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة، الذي سيكمل دوره بإجراء تصويت آخر لاختيار الرئيس والذي سيأتي بالتزكية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف لعدم ترشح أي مرشح أمامه على منصب الرئاسة.



وبالتالي سيكون التصويت على منصب نائب الرئيس والذي قد يشهد انسحابا من مرشح أو اثنين والأقرب للمنصب هو عضو الجمعية العمومية في نادي القادسية الشيخ فواز مشعل الجراح، في حال انسحاب يوسف كريم من الجهراء، وجواد مقصيد من العربي اليوم، كما انسحب في وقت سابق مرشح التضامن الحالي أحمد المسيلم من المنافسة على هذا المنصب.



الأعضاء الـ14



وعلى مستوى الأعضاء فالصورة تبدو واضحة لمعظم الأندية، لأن أندية التضامن والقادسية والنصر سيتواجد فيها مرشح واحد وهم أحمد المسيلم، وبدر حسين المطيري، والشيخ فوار مشعل الجراح، وبالتالي تواجدهم مؤكد كأعضاء، أما في السالمية فسيكون الشيخ أحمد اليوسف هو ممثل النادي، وفي الصليبخات بات واضحا تواجد عبدالحميد الكندري على حساب مشاري الشطي، بينما سيكون أحمد عجب هو ممثل الساحل، وفي الجهراء يوسف كريم لأن منافسه شقيقه وبالتالي الأمر واضح للجميع.



ونفس الحال ينطبق على ممثل خيطان د.حامد غازي الشيباني الذي تواجد معه شقيقه في قائمة مرشحي النادي، أما في العربي فجميع الأمور تشير إلى اختيار جواد مقصيد بدلا من صبيح ابل إلا أن الصورة النهائية لم تتضح وهو نفس الأمر ينطبق على كاظمة في المنافسة بين الحارس الدولي السابق خالد الشمري وعضو اللجنة الانتقالية الحالية رشيد الرشيد، وفي اليرموك يبدو أن حظوظ د.إبراهيم الأنصاري الأوفر على حساب جاسم حبيب، أما الشباب فمن الواضح ان الاختيار قد وقع على أيوب أحمد بدلا من جابر الزنكي، ولدى نادي الكويت، سيكون غازي القندي ممثلا للابيض على حساب وليد المنديل، اما الفحيحيل والذي يتواجد لديه مرشحان فسيكون فهد الهملان هو الأقرب من أحمد الكندري.



المنسحبون 5



شهد يوم امس انسحاب 5 أعضاء من الترشح وهم: فيصل عبدالرحيم (العربي)، محمد مجاهد ومحمد العدواني (النصر)، حمود الفضلي (الشباب)، سعد المسيلم (التضامن)، ومن المتوقع ان ترتفع حصيلة المنسحبون اليوم أوعلى أقل تقدير لن يحضر الانتخابات.

ماذا بعد اختيار المجلس؟

من المقرر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعد الفوز بعضوية مجلس ادارة الاتحاد، حيث ستتم إعادة تشكيل جميع اللجان العاملة في الاتحاد والتي سيكون أغلبها من أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وسيعمد مجلس الإدارة على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن تسلم الاتحاد بعد إجراء الانتخابات، وفي حال عدم اعتراف «فيفا» بصحة الإجراءات سيتم رفع قضية لدى محكمة التحكيم الرياضية «كاس».

وربما تكون هذه الخطوة بمنزلة الأمل لانفراجة في أزمة الإيقاف التي تجاوزت السنتين، فإن جاء الاعتراف بالاتحاد من «فيفا» أو«كاس» سيكون متزامنا مع تعديل القوانين الرياضية في مجلس الأمة، وبالتالي تبقى مسألة سحب القضايا والتي سيكون أمرها أسهل من الاعتراف بالاتحاد الحالي والموافقة على تعديل القوانين الرياضية، وربما تأتي هذه الخطوة من اتحاد الكرة بمنزلة مخرج لجميع الاتحادات الأخرى واللجنة الأولمبية برفع الإيقاف.