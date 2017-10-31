حفل عشاء لتوحيد الصفوف أقامه النائب السابق أحمد الشحومي

يعقوب العوضي

أقام النائب السابق أحمد الشحومي حفل عشاء في ديوان الشحومي الكائن بمنطقة سلوى مساء اول من امس بغرض لم شمل أسرة اليد على إثر الخلافات التي دارت في أروقة الاتحاد منذ بدء معضلة الإيقاف الدولية من اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية الدولية والتي ألقت بظلالها على الجميع.

وشهد الحفل حضور حمود فليطح نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وخالد الغانم نائب رئيس نادي الكويت، الى جانب عدد كبير من اللاعبين القدامى ومدربين حاليين وسابقين في اللعبة وحكام كرة اليد الحاليين والسابقين ايضا.

ورحب الشحومي بالحضور ووجه دعوة لجميع القائمين على بيت أسرة اليد بتصفية النفوس ونبذ الخلاف للوصول الى ما فيه مصلحة كرة اليد الكويتية، مشيرا الى ان الخلاف وارد حتى فيما بين الاخوة، الا ان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وقال: يحزنني ويؤسفني ان اتحادات أخرى من ساهمنا في مساعدتها وكنا لها منبرا في اللعبة تخلت عنا حينا رأت ان الخلافات بين الاخوة اشتدت.

وأضاف: جمعتكم اليوم لأن على الجميع الشعور بالمسؤولية مهما كان دوره وصفته. وقال: لن نتجاوز الشقاق الموجود ولكن علينا ان نتحد ونلتحم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتابع قائلا: لابد أن نكون تحت علم واحد وحب واحد حب الكويت. وقال: للكويت حق علينا ومن واجبنا ان نتحد وان نكون تحت رايتها.

ودعا الشحومي الجميع الى نبذ كل ما ينغص صفو أجواء أروقة بيت اسرة اليد ومواصلة الكفاح لتحقيق ما فيه مصلحة يد الكويت.

فليطح: نعمل على الاحتراف

بدوره، وجه حمود فليطح ثناءه للشحومي على الدعوة الموجهة لأسرة اليد، مشيدا بالخطوة والمبادرة الطيبة من الجميع، وقال: نحرص على حل جميع المشاكل الرياضية والمشاكل واردة ولكن غير الوارد استمرار المشاكل.

وأضاف: أحس ان النفوس قد تصافت وان الجميع قد هدأ وان حل المشكلة الرياضية سيظهر في المستقبل، خاصة ان الجميع يضع مصلحة الكويت نصب عينيه.

وتحول فليطح نحو الحديث عن احتراف الرياضة الكويتية، وقال: ندرس في الهيئة الانتقال من الرياضة الهاوية الى الرياضة الاحترافية وبالصورة السليمة والتي تضمن لنا العودة الى مصاف الكبار وعلى اقل تقدير الوصول الى مستوى الدول المحيطة بنا رياضيا.

الذياب دعا إلى تصفية النفوس

في السياق ذاته، أثنى عضو اللجنة الخماسية المؤقتة والمعينة من اتحاد اليد الدولي لإدارة شؤون اتحاد اليد المحلي بدر الذياب على مبادرة احمد الشحومي وعلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الإعلامية في تغطية الفعاليات الرياضية، مشيدا بجهود «الأنباء» وتغطيتها المميزة، وقال: هناك خلافات لا شك، ولكن كرة اليد الكويتية ستعود أفضل من السابق، ولكن أوجه دعوة للجميع لتصفية النفوس والتي وان تمت ستحل جميع الازمات ليست الرياضية فقط وانما جميع المشاكل في الكويت.

جاسم الذياب: القوانين يجب أن تُنفذ

وأكد مدير المنتخبات السابق في اتحاد اليد جاسم الذياب ان الاختلاف الموجود فقط بوجهات النظر وان اختلفنا، وأضاف: اعتقد ان الأمور واضحة اذ توجد قوانين يجب ان تنفذ، وأضاف: نحن نسعى لمصلحة كرة اليد، ونريد ان نحل المشكلة ونمد يد العون للجميع، مضيفا ان كرة اليد أمانة في اعناق الجميع.

خليل: الخلاف طبيعي ولكن..

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد اليد سابقا عبدالواحد خليل: نجد ان الخلاف الطبيعي يدور في كل مكان ولكن في الماضي كان الجميع يبحث عن مصلحة الرياضة الكويتية، اما في الوقت الحالي فقد تغيرت الأوضاع، ولكن علينا اليوم ان نستمر في التجمع بهدف إعادة الوئام بين اخوة كرة اليد.

وتابع: المسيرة الرياضية لن تتوقف وعلينا ان نبدأ بحلها عبر الاتحاد مع بعضنا البعض أو البحث عن أشخاص قادرين على حل الخلافات الصعبة التي تواجهنا.