حضر الشيخ أحمد الفهد رئيس أنوك - اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية - اجتماع القمة الأولمبية في لوزان الذي عقد برئاسة الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

واضافة الى باخ والفهد، حضر نواب رئيس اللجنة الأولمبية الاربعة واعضاء المكتب التنفيذي للجنة الذين يمثلون الرياضيين، ممثلو اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية وضيوف من وادا - الوكالة الدولية لمكافحة لمنشطات، والوكالة المستقلة لفحوصات المنشطات.

وبحثت القمة مواضيع مهمة، في مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في فبراير 2018، وحماية الرياضيين البعيدين عن المنشطات، وتأسيس الوكالة المستقلة لإجراء فحوصات المنشطات، وتطوير الألعاب الإلكترونية والرياضات الإكترونية، ومسألة تمثيل الرياضيين.

وتحدث الفهد بعد الاجتماع قائلا: ناقشنا عددا من المواضع المهمة جدا التي لا تؤثر فقط على اللجان الأولمبية الوطنية، ولكن على كل الشركاء في الحركة الأولمبية، ومن الحيوي ان يكون لجميع الشركاء الأولمبيين صوتهم لدى مناقشة المسائل التي تؤثر على مستقبلنا ككل، ولذلك فإنني اثني على رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لدعوته لعقد هذا الاجتماع.

وتابع: ان حماية الرياضيين النظيفين أولوية قصوى، فهي السبب في اننا جميعا هنا، وقد شجعتني التقارير التي تلقيناها في هذا الصدد لاسيما فيما يتعلق بالهيئة المستقلة لاختبار المنشطات وآمل ان تحذو جميع الهيئات القارية حذو اللجنة الأولمبية الدولية والعمل مع هذه الهيئة المستقلة لاختبار المنشطات في ألعابهم القارية.

وأضاف رئيس انوك: نحن بحاجة الى بذل كل في ما في وسعنا للرياضيين، فالتمثيل الرياضي القوي هو امر بالغ الأهمية لضمان سماع صوت الرياضيين. باسم انوك، ادعم دعوة القمة لجميع اللجان الأولمبية الوطنية، والتي لم تفعل بعد، الى انتخاب ممثلين للرياضيين.

وأوضح: كما أكد مؤتمر القمة، فنحن ندعم بيونغ تشانغ 2018 ولدينا كامل الثقة باللجنة المنظمة لتنظيم ألعاب رائعة وآمنة.

وتحدث ايضا عن الألعاب الإلكترونية فأكد انه لدواعي سروري ان اشارك في مناقشة مفتوحة حول الرياضة الالكترونية التي شهدناها في آسيا تحظى بشعبية كبيرة حيث يمكن ربط الحركة الأولمبية بالجماهير الجديدة والشباب. ان أنوك توصي جميع اللجان الأولمبية الوطنية بقراءة التقرير الكامل للقمة الأولمبية.