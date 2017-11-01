أعلنت لجتة المسابقات باتحاد الكرة فوز لاعب الجهراء فيصل زايد بجائزة افضل لاعب لشهر اكتوبر المقدمة من شركة «VIVA» للاتصالات والبالغة 500 دينار، حيث جاء في المركز الأول بنسبة 66.8%، فيما حل حارس الكويت حميد القلاف في المركز الثاني بنسبة 23.4%، وجاء لاعب الجهراء محمد سعد في المركز الثالث بنسبة 7.4%، بينما احتل لاعب التضامن فيصل عجب المركز الرابع بنسبة 2.4%.

وتختار لجنة فنية تم تكليفها من قبل لجنة المسابقات افضل 4 لاعبين، يختار من بينهم الاقسام الرياضية بالصحف اليومية والبرامج التلفزيونيــــة والجماهير عبر الصفحة الخاصة باتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و7 مدربين غير عاملين بالاندية والاتحاد افضل لاعب.