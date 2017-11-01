أحمد السلامي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان طالب العتيبي ان لاعبيه جاهزون للمباراة الأخيرة له في القسم الأول من بطولة دوري الدرجة الأولى أمام فريق الشباب التي ستقام مساء يوم السبت والتي تعتبر من المباريات المصيرية إذ نتطلع إلى المنافسة للظفر بالمركز الثاني، حيث تمكن برقان من حصد 8 نقاط وهو يقف في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن منافسه الشباب الذي يحتل المركز الثاني بواقع 9 نقاط.

وقال: أدى فريقنا مباريات جيدة من الناحية الفنية خلال الفترة الماضية، وقدم مستويات ارتقت إلى مستوى التطلعات، وتمكنا من بلوغ المركز الثالث ونتطلع إلى تحسين مركزنا والصعود إلى المركز الثاني ليكون الفوز والمركز بمنزلة دفعة معنوية للمنافسة على المركز الأول وهو حق مشروع لجميع الفرق المتنافسة على دوري الدرجة الأولى.

وأضاف: المباراة المصيرية أمام الشباب لها حسابات خاصة تختلف عن كل المباريات السابقة، والشباب من الفرق المميزة فنيا وضم عددا من الأسماء المتألقة ورغم خسارتهم من الصليبخات في آخر مباراة 4-1 إلا أن هذا لا يقلل من قيمة الفريق إذ ان لكل مباراة ظروفها الخاصة والخسارة لا تعني الاستهانة بالفريق المنافس، وهذا ما يجعلنا نضع ضمن حساباتنا الإعداد الجيد وقراءة المباراة بصورة متكاملة ووضع الخطة المناسبة.

ولفت العتيبي إلى ان فريقه مكتمل الصفوف باستثناء المحترف دوغالو الذي يعاني من إصابة في الظهر واستمر غيابه عن التدريبات عدة أيام ومن المتوقع أن يكون جاهزا قبل المباراة بوقت كاف وفي حال لم يكن جاهزا فإن دكت البدلاء تضم أسماء لا تقل قيمة ولا مكانة عن تشكيلة الفريق الأساسية، ولذلك فإن أي غياب سيكون البديل جاهزا وقادرا على سد الفراغ.