مبارك الخالدي

يواصل فريق الكرة بنادي الجهراء تحضيراته لمواجهة السالمية الجمعة ضمن الجولة السابعة لبطولة دوري «VIVA» بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك وسط معنويات عالية، فيما بذل الجهاز الطبي جهده لإعادة تأهيل اللاعبين المصابين.

وعبر بونياك عن رضاه التام لدعم عدد من الشخصيات ومحبي الفريق للاعبين، متمنيا ان يستمر هذا التكاتف حول الفريق حتى نهاية الموسم.

الى ذلك، ثمن مدير الفريق صالح الجنفاوي فوز اللاعب فيصل زايد بجائزة أفضل لاعب في شهر اكتوبر والمقدمة من شركة «VIVA»، وقال: «تعتبر خير مكافأة للاعبي الفريق وتتويج للحالة الفنية التي قدمها الجهراء الموسم الحالي الذي يحتل المركز الثاني (13 نقطة)».