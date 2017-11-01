يعقوب العوضي

خطف القرين فوزا صعبا من الصليبخات بنتيجة ٣٢-٣١ (الشوط الأول ١٥-١٦) في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدمج لكرة اليد، ورفع القرين رصيده إلى ٨ نقاط بينما توقف رصيد الصليبخات عند النقاط الأربع، أدار المباراة الحكمان هاني أبل وثامر اشكنوني.

وقدم الصليبخات والقرين كرة يد حديثة وراقية في الشقين الدفاعي والهجومي، ولم يكن بمقدور الحضور التيقن من غلبة احدهما على الآخر، ولكن الدقيقة الأخيرة شهدت فوز القرين الصعب بعد سجال بين الفريقين ويحسب الأداء الرجولي للاعبي الفريقين، بالإضافة إلى عدم تركهم للمساحات وتطبيق توجيهات المدربين عباس طه من جانب القرين وفيصل صيوان من الصليبخات.

وفي لقاء آخر، تغلب برقان على الفحيحيل بنتيجة ٢٨-٢٠ (الشوط الأول ١٤-١٠) ورفع رصيده إلى ٨ نقاط ويبقى رصيد الفحيحيل على نقطة، أدار المباراة الحكمان بدر المطوع وحسن عباس.

وفي السياق ذاته، تقام اليوم مواجهتان حيث يلعب الشباب (دون رصيد) مع الكويت (٤ نقاط) فيما يتواجه التضامن (بلا نقاط) مع خيطان (دون رصيد).