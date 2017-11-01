يحيى حميدان

يخوض العربي مواجهة صعبة عندما يلتقي اليرموك في الساعة الـ 6 مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة السلة وذلك في صالة نادي الساحل التي تشهد لقاء آخر بين الصليبخات وكاظمة في الساعة الـ 8.

وتقام مباراتان أخريان في صالة نادي كاظمة، حيث يلعب الشباب مع الجهراء في الـ 6، والساحل مع النصر في الـ 8.

وتكمن أهمية لقاء «الأخضر» و«اليرامكة» في سعي كل فريق للحصول على مركز مؤهل إلى دوري الستة عقب ختام الدور التمهيدي.

ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 9 نقاط، ويتقدم على الكويت وكاظمة والجهراء والنصر (8)، والعربي (7)، واليرموك (6)، والشباب والساحل (5)، وأخيرا الصليبخات والتضامن برصيد 4 نقاط من 4 هزائم.