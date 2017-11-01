أوضح أمين السر المساعد بنادي القادسيــــة حسن أبو الحسن أن مجلس ادارة النادي عقد اجتماعا برئاسة رئيس النادي الشيخ خالد الفهد، ناقش من خلاله العديد من الأمور الخاصة بالنادي واتخذ العديد من القرارات ومنها اعادة تشكيل جهاز كرة القدم ليكون مكونا من: الفهد (رئيسا للجهاز) وعبدالله الحقان (مديرا للفريق الأول) وشاكر الشطي (اداريا) وزياد الشطي (منسقا اعلاميا)، فيما تم قبول استقالة عضو مجلس الادارة سعود بوحمد من منصب رئيس جهاز الكرة وكذلك فقد تم إعفاء مساعد رئيس جهاز الكرة سامي بويابس من منصبه.

واعتمدت لجنة الكرة المكونة من الفهد (رئيسا) ورفاعي الديحاني (مقررا) وحسن أبو الحسن (عضوا) العديد من القرارات مثل اقامة معسكر تدريبي للفريق الكروي الأول خلال توقف دوري «VIVA» قبل انطلاق منافسات كأس ولي العهد، واستقدام عدة محترفين جدد للتجربة قبل شهر من فترة الانتقالات الشتوية للوقوف على مستوياتهم واختيار الأنسب منهم حسب حاجة الفريق.

كما تمت اعادة تشكيل لجنة الاستثمار لتتكون من أمين الصندوق جمال النفيسي (رئيسا) وأبو الحسن (مقررا)، وعضو مجلس الادارة رفاعي الديحاني (عضوا)، ومدير النادي مهدي أشكناني (عضو ذو خبرة)، والمستشار القانوني طارق هدية (عضو ذو خبرة)، كما تم اعتماد الكادرين الاداري والفني للنادي خلال الاجتماع.