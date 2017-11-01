ناصر العنزي

تسارع الأحداث بنادي القادسية بعد الموافقة على استقالة رئيس جهاز الكرة سعود بوحمد مع استمرارية المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش وتكليف رئيس النادي الشيخ خالد الفهد بإدارة جهاز الكرة جعل من الفريق الجماهيري محط أنظار المتابعين في الجولات المقبلة، حيث يأتي في المركز السادس بـ ٦ نقاط في ختام الجولة السادسة من دوري «VIVA»، ويخشى المتشائمون ان يكون تنافس فريقهم على البقاء في الدرجة الممتازة.

رئيس النادي خالد الفهد يحتاج إلى مدير قريب من اللاعبين وضالع في أمورهم التدريبية والنفسية حيث يمر الأصفر بظروف فيها من الصعوبة أن يتحول من مركزه المتأخر إلى الصدارة بفترة قصيرة، لذلك فإن البحث عن مدير جديد لن يكون مجديا فالأنسب هو عودة المدير السابق محمد بنيان الذي عمل في الفترة السابقة ونجح في عمله مع داليبور، وما يصعب عودته تأكيده أنه لن يعود الى القادسية مرة أخرى بعدما قدم استقالته في الموسم الماضي وقد تنجح المساعي معه لعلاقته الوثيقة مع الرئيس الفخري الشيخ طلال الفهد.

القادسية يعاني في الدوري ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة لكنه لن يستسلم بسهولة وهذه من مميزات الفرق الجماهيرية التي تجد دعما لوجستيا متنوعا، لذلك على الأصفر ان يعيد ترتيب إدارته ولديه عناصر مقتدرة لشغل منصب المدير مثل محمد بنيان وابراهيم المسعود ومحسن غانم وفاروق العوضي، ومن ثم «جدولة» أمور اللاعبين المحترفين في فترة التسجيل الثانية في يناير المقبل، لذلك القادسية بحاجة إلى «فزعة».