أحمد السلامي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل ورئيس جهاز الكرة حمد الدبوس أن الوضع العام للفريق الأول جيد نسبيا في ظل المنافسة المحتدمة بين الفرق الثلاثة المتنافسة على صدارة الدوري قائلا: لقد بذل لاعبونا الكثير من الجهد والعمل خلال الفترة الماضية لإعداد وتجهيز اللاعبين ليكونوا قادرين على تحقيق العلامة الكاملة خلال منافسات الموسم الحالي، وهذا العمل جاء من خلال خطة متكاملة، ونجحنا في تحقيق الفوز في 4 مباريات حصدنا من خلالها 12 نقطة فيما خسرنا آخر مباراة أمام اليرموك وهي مباراة مثيرة للجدل إذ اهدرنا العديد من الفرص التي لم نكن موفقين فيها وكان من المفروض أن تنتهي لمصلحتنا وبفارق كبير عن اليرموك إلا أن عامل الحظ وقف حجر عثرة في طريقنا.

وقال: دوري الدرجة الأولى توقف لمدة أسبوعين وعند بداية عودته استبعدته القرعة ليواصل الفريق ابتعاده عن المباريات لمدة 3 أسابيع متواصلة وهو ما أثر سلبا على الفريق، إلا أننا نعمل حاليا على تأهيل وتجهيز الفريق للمباراة القادمة أمام خيطان التي ستكون على ملعبة ونسعى إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث التي ستساهم في منح لاعبينا المزيد من الثقة إذ ستكون المباراة الأخيرة في القسم الأول من بطولة الدوري.

وأضاف: ستتوقف منافسات بطولة الدوري خلال الفترة من 4 الشهر الجاري حتى 20 يناير من العام القادم وهي فترة طويلة جدا للفرق التي تعمل على إعداد وتجهيز لاعبيها حيث تؤثر بشكل سلبي على مستوياتهم لكن سنعمل على معالجة التوقف بصورة إيجابية للتغلب على أي معوقات تواجهنا مستقبلا.