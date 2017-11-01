أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات رينو في الكويت، رعايتها سباق بنك الكويت الوطني للمشي الثالث والعشرين لهذا العام تحت شعار «نحن أقوى مع كل خطوة»، والمقرر انطلاقه في 9 ديسمبر المقبل على شارع الخليج.

وتنسجم هذه الرعاية للسنة الثالثة على التوالي مع التزام مجموعة البابطين بمسؤوليتها الاجتماعية، ودعم المبادرات الهادفة إلى توفير نمط حياة أكثر صحة ونشاطا، كجزء من مساهماتها المجتمعية.

وباعتبارها عضوا متميزا في المجتمع، تواصل مجموعة البابطين، إلى جانب شركائها في الكويت، دعم القضايا التي تعكس طابع علامتها التجارية القائمة على العاطفة والنزاهة والالتزام، وحققت «البابطين» خطوات كبيرة في هذا الإطار على مدى السنوات الماضية.

ويشكل سباق بنك الكويت الوطني السنوي للمشي منصة شعبية تساهم في التغيير الإيجابي وتحقيق الرفاهية للمشاركين في فعالياته.

ويحصل المشاركون في السباق على الفرصة للدخول في السحب الختامي والفوز بإحدى سيارات رينو الجديدة كليا تقدمة «رينو البابطين». سيحصل الفائزون على سيارة الدفع الرباعي الأنيقة «رينو كوليوس»، وسيارة الصالون الديناميكية «رينو ميجان»، كما سيتم عرض موديلات «رينو» المتنوعة داخل خيمة التسجيل للسباق.

وينطلق السباق من الجزيرة الخضراء على شارع الخليج العربي حتى شاطئ الشويخ، لمسافة 11 كم.

والجديد في سباق المشي هذا العام أنه سيسمح للراغبين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق بالمشاركة، وذلك لتشجيع نمط حياة أكثر صحة بين جميع أفراد المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى إمكانية المشاركة في السباق عن طريق التسجيل عبر موقع «سباق بنك الكويت الوطني السنوي للمشي» عبر الإنترنت: NBKWalkathon.com ويستمر التسجيل حتى 07 ديسمبر 2017.